‘İnsanların yargıya güvendiği bir dönem başlatacağız’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı’nın mutabakat metnine dair açıklamalarda bulundu.

Halk TV’de konuşan Babacan, “Türkiye Cumhuriyeti ilk defa bu süreçlerden geçiyor. Biz dünya örneklerini çok iyi çalıştık, tarihi çok iyi çalıştık. Dolayısıyla biz kazanacağız. Adım adım ilerliyoruz ve sapa sağlam temelden başladık. Temelden ne yaptık temele sapasağlam bir anayasa metni koyduk. Şu anda ülkeyi yönetenler gücü elinde tutanlar, hukuk, adaleti çiğneme alışkanlığını elde ettiler ve bu gücü hukuku adaleti çiğnemede kullanıyorlar. Yasalar olmadan hukuk çalışmadan adalet olmadan bu ülkenin hiçbir alanda başarılı olması mümkün değildir. En başa koyduk burada. Mesela neler var; hakimler ve savcılar konusunu biz ayrılacağız dedik. Savcılarla avukatları mahkemelerde silahlar eşitliği ilkesine göre eşit düzlemde olması lazım ancak öylesin adaleti sağlayabilirsiniz. (...) Bambaşka bir dönem başlayacak yani insanların yargıya güvendiği, ben Türkiye Cumhuriyeti’nin yargısına giderim kendime emanet ederim. Bunu yapmak için yargının insan kaynağı yapısına da yapmak gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi