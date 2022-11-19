İntibak düzenlemesi mutlaka yapılmalı

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için bir düzenleme yapılacak olmasının yeterli olmadığını, aylık bağlama oranını yüzde 75’ten yüzde 30’a düşüren AKP iktidarının bu oranı yeniden yüzde 75’e çıkarması gerektiğini söyledi.

AKP’nin ülkemizde emekli olmayı da emekli yaşamayı da sorunlu hale getirdiğini belirten Gürer, “İktidar 20 yıl sonra emeklilikte yaşa takılanlar için bir düzenleme yapacağını duyurdu. Emeklilikte yaşa takılanların, prim gün sayısını dolduranların gasp edilen haklarının iadesi tek yol ve çözümdür” dedi. AYLIK BAĞLAMA ORANI YENİDEN YÜZDE 75’E ÇIKARILMALI AKP iktidarının 2008 yılında getirdiği bir düzenleme ile emeklilerin aylık bağlama oranlarının yüzde 75’ten yüzde 30’a düşürüldüğünü ve o tarihten itibaren emekli olanların maaşlarının adeta kuşa dönüştüğünü anlatan Gürer, “Emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilirken mutlaka emekli maaş katsayısı da yükseltilmelidir, emekli katsayısı hesabı yüzde 75 düzeyine tekrar taşınmalıdır” önerisinde bulundu. Emeklilerin intibak düzenlemesi beklentilerinin olduğuna da dikkat çeken CHP’li Gürer, “Mutlak suretle emeklilere intibak düzenlemesi yapılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine taşınmalıdır. Emeklilerin yaşadığı sorunlara iktidar duyarlı olmalıdır” şeklinde konuştu. Ankara - Fatih Karagöz

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