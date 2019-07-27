'İran’ın ağır su üretiminde sorun görmüyoruz'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran’ın ağır su üretim temposunun, şiddetli bir sorun haline gelecek kadar yüksek olmadığını belirtti.

İran ile nükleer anlaşma konusunda kurulan ortak komisyonun Avusturya’nın başkenti Viyana’da yarın yapılacak kritik toplantısı öncesinde Sputnik’e demeç veren Ryabkov, İran’ın ağır su üretim temposunun, şiddetli bir sorun haline gelecek kadar yüksek olmadığını aktardı. Ryabkov, “İran’ın ağır su üretiminin temposu, şiddetli ve acil çözüm gerektiren bir sorun haline gelecek kadar yüksek değil” diye konuştu.



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