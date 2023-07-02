İşbirliği devam etmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılının mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerin, “1994 gibi milat olacağını” belirtirken 6’lı masadaki DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nden (SP) “işbirliği” çıkışı geldi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Üç parti de yerel seçimlerde 14 ve 28 Mayıs genel seçimlerinde olduğu gibi “bir ittifakın oluşmayabileceğini” belirtirken büyükşehirler, iller, ilçeler ve beldeler özelinde muhalefet cephesinin “işbirliği ve dirsek teması modelinin devreye girebileceğini” vurguluyor.

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, “Muhalefet partileri özeleştirilerini hızlıca yapmalı, hesaplaşmasını ise seçim sonrasına bırakmalı. ‘Erdoğan’ın oyununa’ gelinmemeli. Biz bölünmeyeceğiz, kavga etmeyeceğiz. Gelecek Partisi olarak muhalefetin işbirliğinden yanayız” dedi.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, “Muhalefet çeşitli yerlerde, çeşitli büyükşehir, il, ilçe ya da beldelerde seçim işbirliği ve teması halinde seçime girecektir” diye konuştu.

DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin ise, “Her il, ilçe, büyükşehir, belde seçimleri ayrı ayrı değerlendirilmeli, ayrı birliktelikler kurulmalı” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi