İşçi, emekli, yoksula yok zengine, yandaşa var

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Ülkede denetlenmeyen ve sorgulanmayan bir sistemin uygulandığına dikkat çekti.

Subaşı, “Emekliye, milyonlarca işsize, tarlasını ekemeyen çiftçiye, öğrenciye ve öğretmenlere, KYK borçlusu üniversite mezunlarına, yoksulun derdine merhem olacak yine hiçbir şey yoktur. Bunlar yoktur, ama kur korumalı mevduat yüzünden halkın vergileriyle bankalara ve mevduat sahiplerine büyük meblağlar aktaran hükümleri vardır. Çocuklarımızı borçlandırma pahasına fahiş fiyatlarla kamu-özel iş birliği yatırımları yapılmaktadır. Bütün bunlarla ‘Biz büyük yatırım siyaseti yapıyoruz’ övünmesi yapılırken diğer taraftan da yandaşa para aktarıldığı gözlerden kaçmıyor maalesef” ifadelerini kullandı. Ankara - Adnan Solmaz

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