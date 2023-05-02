İşçi sendikaları: Önce demokrasi

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yaklaşık 16 milyon işçi sandığa gidecek. Son yıllarda giderek derinleşen toplumsal ve ekonomik sorunların seçim sonuçlarında belirleyici olacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

DW Türkçe’ye konuşan sendika temsilcileri ve uzmanlara göre AKP’nin 21 yıldır süren iktidarında bu sorunları en derinden yaşayan kesimler, alanlara öncelikle demokrasi talebiyle çıkacak. Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Türkiye demokrasisi çok tahrip oldu, tamamen yenilenecek bir demokrasiye ihtiyacımız var. Cumhuriyet ilkeleri çok tahrip edildi, laiklik çok tahrip edildi. Ülkenin ekonomik modeli birtakım inatlar uğruna dünyanın en kötü ekonomilerinden biri haline dönüştürüldü” diyor. Vatandaşın çok zor şartlarda yaşamaya başladığını söyleyen Serdaroğlu, şöyle devam ediyor: “Bu nedenle biz özgürlük istiyoruz, demokrasi istiyoruz. Sendikal hakların uluslararası ölçütler içerisinde kullanılmasını istiyoruz. Taleplerimizin başında demokrasi ve işçi haklarının maksimum seviyeye taşınması geliyor.” Haber Merkezi

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