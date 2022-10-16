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16 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

İsimleri değil sistemi değiştirmek için uğraşıyoruz

16 Ekim 2022, Pazar
Önümüzdeki seçimin normal bir seçim olmadığını adeta bir referandum olduğunu söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İsimleri değil sistemi değiştirmek için uğraşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da bu mücadelemize destek ve ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.

Önümüzdeki seçimin sorusunun “2023’te kim Cumhurbaşkanı olacak?” sorusu olmadığını “2023’ten sonra nasıl bir Türkiye olacak” sorusu olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “Bizler, bu seçimde ‘Kimi başkan olarak görmek istiyoruz’ sorusundan ziyade, ‘Nasıl bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz’ sorusunun cevabını vereceğiz” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz

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