İslam barış, kardeşlik ve adalet dinidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam dininin, barış, kardeşlik ve adalet dini olduğuna dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 58’inci Ulusal 32’nci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Töreni’nde konuştu. Kılıçdaroğlu; İslâm’ın barış, kardeşlik, adalet, akıl dini olduğunu ifade ederken, “Ancak üzülerek ifade edeyim ki bugün İslâm coğrafyası şiddetin, terörün, nefretin merkezine dönüşmüş durumdadır. Kadın hakları, ayrımcılık, ötekileştirme, gelir dağılımı eşitsizliği, insan hakları, çevre, hukukun üstünlüğü, adalet gibi konularda köklü sorunlar yaşanmaktadır. Sorunlarımızın nedeni güzel dinimiz değildir” dedi.

Müslüman ırkçı olamaz

İslam’da ırkçılığın olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bir Müslüman ırkçı olamaz. Sadece Kur’ân-ı Kerîm’de değil, Peygamberimizin sünnetinde de ırkçılık lânetlenmiştir. Örneğin sevgili Peygamberimiz, veda hutbesinde ırkçılığa karşı son derece net bir tavır almıştır. Aynı inanç ve felsefe Yunus’ta da vardır. ‘72 millet birdir bize’ der. Hacı Bektaş-ı Veli de ‘Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir. İyiler her an iyidir’ der ve bizler iyilikle yarışmalıyız. Dolasıyla ülkemizdeki mültecileri, sığınmacılara karşı da ırkçılık yapmadan yaklaşmalıyız. Çabamız, sığınmacıların, ülkelerinden ayrılmalarına neden olan koşulları ortadan kaldırmaya dönük olmalıdır. Onları davullarla zurnalarla ülkelerine uğurlayacağımız günleri hep birlikte kurmalı ve inşa etmeliyiz. İnanın bunu mutlaka, ama mutlaka başaracağız.”

İyilikte yarışmalıyız

Adaleti yeniden öğrenmemiz gerektiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Paylaşmayı yeniden öğrenmeliyiz. Kimseyi ötekileştirmemeyi yeniden öğrenmeliyiz. İnsan haklarını, kadın erkek eşitliğini yeniden öğrenmeliyiz. Gelir dağılımı eşitsizliğini, şeffaflığı, hesap verebilir olmayı yeniden keşfetmeliyiz. Kayırmacılık yapmamayı, komşusu açken tok uyumamayı, çocuğun üstün yararını yeniden öğrenmeliyiz. Bu sürece önce kendimizi onararak başlamalıyız. Başlarken kişisel hırslarımızdan, ihtiraslarımızdan arınmalıyız. Hacı Bektaş-ı Veli’den öğrendiğimiz gibi kul hakkı yemeden, hak etmediğimizden uzak olarak yaşamalıyız. Temizliği, salt beden temizliğinin de ötesinde yaşadığımız çevrenin temizliği ve doğanın yaşam hakkı ile birlikte düşünmeliyiz. Bunlar da yetmez. İyilikte yarışmalıyız, ama haksızlığa, adaletsizliğe karşı da direnmeliyiz. Ve hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemeliyiz. Hacı Bektaş’tan kısa öğrendiklerimiz bunlardır.”

Nevşehir - Anka