"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İslam barış, kardeşlik ve adalet dinidir

23 Ağustos 2021, Pazartesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam dininin, barış, kardeşlik ve adalet dini olduğuna dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 58’inci Ulusal 32’nci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Töreni’nde konuştu. Kılıçdaroğlu; İslâm’ın barış, kardeşlik, adalet, akıl dini olduğunu ifade ederken, “Ancak üzülerek ifade edeyim ki bugün İslâm coğrafyası şiddetin, terörün, nefretin merkezine dönüşmüş durumdadır. Kadın hakları, ayrımcılık, ötekileştirme, gelir dağılımı eşitsizliği, insan hakları, çevre, hukukun üstünlüğü, adalet gibi konularda köklü sorunlar yaşanmaktadır. Sorunlarımızın nedeni güzel dinimiz değildir” dedi.

Müslüman ırkçı olamaz

İslam’da ırkçılığın olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bir Müslüman ırkçı olamaz. Sadece Kur’ân-ı Kerîm’de değil, Peygamberimizin sünnetinde de ırkçılık lânetlenmiştir. Örneğin sevgili Peygamberimiz, veda hutbesinde ırkçılığa karşı son derece net bir tavır almıştır. Aynı inanç ve felsefe Yunus’ta da vardır. ‘72 millet birdir bize’ der. Hacı Bektaş-ı Veli de ‘Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir. İyiler her an iyidir’ der ve bizler iyilikle yarışmalıyız. Dolasıyla ülkemizdeki mültecileri, sığınmacılara karşı da ırkçılık yapmadan yaklaşmalıyız. Çabamız, sığınmacıların, ülkelerinden ayrılmalarına neden olan koşulları ortadan kaldırmaya dönük olmalıdır. Onları davullarla zurnalarla ülkelerine uğurlayacağımız günleri hep birlikte kurmalı ve inşa etmeliyiz. İnanın bunu mutlaka, ama mutlaka başaracağız.” 

İyilikte yarışmalıyız

Adaleti yeniden öğrenmemiz gerektiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Paylaşmayı yeniden öğrenmeliyiz. Kimseyi ötekileştirmemeyi yeniden öğrenmeliyiz. İnsan haklarını, kadın erkek eşitliğini yeniden öğrenmeliyiz. Gelir dağılımı eşitsizliğini, şeffaflığı, hesap verebilir olmayı yeniden keşfetmeliyiz. Kayırmacılık yapmamayı, komşusu açken tok uyumamayı, çocuğun üstün yararını yeniden öğrenmeliyiz. Bu sürece önce kendimizi onararak başlamalıyız. Başlarken kişisel hırslarımızdan, ihtiraslarımızdan arınmalıyız. Hacı Bektaş-ı Veli’den öğrendiğimiz gibi kul hakkı yemeden, hak etmediğimizden uzak olarak yaşamalıyız. Temizliği, salt beden temizliğinin de ötesinde yaşadığımız çevrenin temizliği ve doğanın yaşam hakkı ile birlikte düşünmeliyiz. Bunlar da yetmez. İyilikte yarışmalıyız, ama haksızlığa, adaletsizliğe karşı da direnmeliyiz. Ve hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemeliyiz. Hacı Bektaş’tan kısa öğrendiklerimiz bunlardır.”

Nevşehir - Anka

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitimcilerden test dayatmasına hayır

    İslam barış, kardeşlik ve adalet dinidir

    Taliban 3 ilçenin kontrolünü kaybetti

    Erdoğan - Michel görüşmesinde neler konuşuldu?

    Son 24 saatte 206 kişi daha vefat etti

    "Durumumu öğrenen yakınlarım aşı olmaya gitmiş"

    Bozkurt'ta çalışmalar devam ediyor

    Yeni bir kapanmayı kaldıramayız

    Deprem haberleri son 3 yılda zirve yaptı

    Yüzde 2 bin 500 fark

    Aç kapa değil, sürdürülebilir eğitim istiyoruz

    Salgın alarm veriyor

    Taliban yönetemez

    Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz

    Erdoğan: MEB pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacak

    Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri artırıldı

    Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    İsrail güçleri engelli bir Filistinliyi yaraladı

    Avusturya Başbakanı: Benim dönemimde Afgan mülteci almayacağız

    Afganistan'dan tahliye edilen yolcular İstanbul'a geldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Eğitimcilerden test dayatmasına hayır
    Süleyman KÖSMENE

    Taliban’ın doğru İslâm’la imtihanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Uyarıları unutanlar
    İlimdar Kaya

    Millet özledi seni durma gel artık
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Nedir bu hazımsızlık?
    Yeni Asya'dan Size

    Doğru İslam, Bediüzzaman modeli ve Yeni Asya
    M. Said ZEKİ

    Sevgi iyileştirecek her şeyi!
    Risale-i Nur'dan

    Şeriat âleme gelmiş; tâ istibdadı mahvetsin
    Sebahattin YAŞAR

    Evlâtları da şahs-ı manevî havuzuna atmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.