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29 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İşleyen hukuk düzeni olsun

28 Mayıs 2023, Pazar 17:00
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, pek çok zorluğu göğüsleyerek geldiklerini kaydederek, “Biz bu ülkede tüm vatandaşlar eşit haklara sahip olsun, tüm vatandaşlar hukukundan emin olsun, işleyen bir demokrasi, işleyen hukuk düzeni olsun. Eşit fırsatlara sahip olalım. Bunun mücadelesini veriyoruz. O açıdan mücadelemiz Demokrat Parti olarak da bu ortak paydada bir araya gelmiş siyasi partiler ve sivil aktörlerle beraber inşallah devam edecektir” dedi.

Demokrasimizin en zor sınavı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bu seçimler on yıllar boyunca Türkiye’nin hangi siyasi toplumsal zemininde nefes alıp vereceğini belirleyecek önemli bir dönüm noktası. Türk demokrasisinin de en zor sınavı” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, oyunu memleketi Afyonkarahisar’da kullandı. Gültekin Uysal, eşi Hatice Uysal ve partililerle Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için oyunu kullanmak için Selçuklu İlkokulu’na geldi. DP Genel Başkanı Uysal, oyunu 1226 numaralı sandıkta kullandı. Seçimlerin hayırlı olsun temennisini dile getiren Uysal, “Bu seçimler on yıllar boyunca Türkiye’nin hangi siyasi toplumsal zemininde nefes alıp vereceğini belirleyecek önemli bir dönüm noktası. Türk demokrasisinin de en zor sınavı.” dedi.

Hedefimiz Türkiye’nin kazanması

Pek çok zorluğu göğüsleyerek geldiklerini kaydeden Uysal, şöyle konuştu: “Biz bu ülkede tüm vatandaşlar eşit haklara sahip olsun tüm vatandaşlar hukukundan emin olsun, işleyen bir demokrasi işleyen hukuk düzeni olsun. Eşit fırsatlara sahip olalım. Bunun mücadelesini veriyoruz. O açıdan mücadelemiz Demokrat Parti olarak da bu ortak paydada bir araya gelmiş siyasi partiler ve sivil aktörlerle beraber inşallah devam edecektir. İnşallah her şekilde Türkiye’nin kazanmasıdır hedefimiz. Bu seçimler de buna vesile olur ümidimi, temennimi, duamızı, çabamızı paylaşıyorum. Bir teşekkür borcum var. İsimli kahramanları vardır ama isimsiz kahramanlarımız var. Bu büyük mücadeleye emek koyan, ruh koyan, alın teri döken. Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi için çabalayan tüm vatandaşlarıma, tüm mücadele arkadaşlarımıza da bir kez daha teşekkür borcumu ifade etmek isterim.”

MEHMET KARA - ANKARA

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