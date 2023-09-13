"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İsraf bitsin, eğitime daha çok kaynak ayrılsın

13 Eylül 2023, Çarşamba 00:28
DEMOKRAT PARTİ SÖZCÜSÜ HAYDAR ALTINTAŞ, “KAMU BÜTÇESİNDE İSRAF ORTADAN KALDIRILARAK EĞİTİME DAHA FAZLA KAYNAK AKTARILMASI GEREKMEKTEDİR” DEDİ.

LÜTFİYE KEF - İSTANBUL

Demokrat Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş, liselerde sınıf tekrarının yeniden hayata geçirilmesi, devamsızlık yapmanın önlenmesine yönelik tedbirler, açıköğretime geçişe getirilen kısıtlımalar ve okul saatlerinde öğrenci ve öğretmenlerin cep telefonu kullanımının önlenmesi gibi konularda yapılan düzenlemelerin eğitim alanında ilerleme sağlamaya yönelik adımların işaretçisi olarak gördüğünü belirterek, “Ancak bu değişikliklerin gerçek bir dönüşüm sağlaması için daha fazlasına ihtiyaç var” dedi. 

Fırsat eşitliği sağlanmalı

Eğitimcilere hak ettikleri değer hem maddi hem de manevi olarak verilmesi gerektiğini de söyleyen Altıntaş, “Gelir dağılımındaki adaletsizlik, bazı öğrencilerimizin karınları aç bir şekilde okula gelmelerine neden oluyor. Her çocuk eğitimde eşit fırsatlara sahip olmalıdır ve fırsat eşitsizlikleri önlenmelidir. Okullarda bütün öğrencilere ücretsiz kahvaltı ve öğlen yemeği imkanı en kısa zamanda hayata geçirilmelidir “dedi. 

Maddi yük oluşturuyor

Okulların temizliği ve ekipmanlarının yetersizliğinin de bin edişe kaynağı olduğunu söyleyen DP’li Altıntaş şunları söyledi: “Temiz ve güvenli bir çevre, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olur. Ayrıca güncel ve yeterli ekipmanlar, öğretim kalitesini artırır. Okullarımızın bu konularda daha fazla desteklenmesi, kamu bütçesinde israf ortadan kaldırılarak eğitime daha fazla kaynak aktarılması gerekmektedir. Bununla birlikte, velilerden okul giderlerinin talep edilmesi de bir çok aile için maddi bir yük oluşturuyor.

Öğretmenlere daha fazla destek verilmeli

Eğitim sistemini daha adil, verimli ve etkili hale getirmenin temel hedef olması gerektiğini de söyleyen Altıntaş, “Öğretmenlere daha fazla destek verilmeli, gelir dağılımındaki adaletsizlikler azaltılmalı, okulların temizliği ve donanımı iyileştirilmeli  ve eğitime erişim konusundaki her türlü engel kaldırılmalıdır. Yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcını kutlarken, iktidarı bu sorunları en kasa sürede ortadan kaldırmaya davet ediyorum” dedi.

 

Okunma Sayısı: 286
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlaca erişemiyoruz

    İsraf bitsin, eğitime daha çok kaynak ayrılsın

    Fas ve Libya yardım bekliyor

    Maaş zamları iki ayda eridi

    İşsiz sayısı 8,7 milyona yükseldi

    Erdoğan'dan Sisi'ye: Biz sizi bekliyoruz

    MEB: Mülakata devam

    Öğretmenler ucuz işçi olarak görülüyor

    Çaya yüzde 15 bir zam daha

    Türkiye'den Libya'ya destek

    3 Eylül'de indiği mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı tahliye edildi - "Sanki yaşamayacakmışım gibi bir noktaya ulaştım"

    Fas'taki deprem afetinde vefat sayısı 2862'ye yükseldi

    Vicdanlar ne zaman uyanacak?

    'Kim Jong-un Rusya'yı ziyaret edecek'

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu - Bomba taşıyan köpekle terör eylemi girişimi!

    Libya için uluslararası yardım çağrısı

    Libya'daki büyük sel afetinde 2 binden fazla kişi vefat etti

    Öğrenciler barınma kriziyle karşı karşıya

    Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,7 oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15-20 Temmuz’da Yeni Asya
    Osman ZENGİN

    Hem Nurculara, hem Demokratlara yapılan ihtilâl: 12 Eylül
    Ali FERŞADOĞLU

    BOP’u destekleyenler nedamet etmeyecek mi?
    Faruk ÇAKIR

    Hepimizin sorusu soruldu!
    Risale-i Nur'dan

    Ey âlem-i İslâm! Uyan, Kur’ân’a sarıl
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Oylum Dalgıç

    Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadınlar ve çocuklar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarihin kavşağındaki Eskişehir
    Süleyman KÖSMENE

    Âdem (as), enbiyanın da, insanlığın da pederidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.