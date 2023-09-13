İsraf bitsin, eğitime daha çok kaynak ayrılsın

DEMOKRAT PARTİ SÖZCÜSÜ HAYDAR ALTINTAŞ, “KAMU BÜTÇESİNDE İSRAF ORTADAN KALDIRILARAK EĞİTİME DAHA FAZLA KAYNAK AKTARILMASI GEREKMEKTEDİR” DEDİ.

LÜTFİYE KEF - İSTANBUL

Demokrat Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş, liselerde sınıf tekrarının yeniden hayata geçirilmesi, devamsızlık yapmanın önlenmesine yönelik tedbirler, açıköğretime geçişe getirilen kısıtlımalar ve okul saatlerinde öğrenci ve öğretmenlerin cep telefonu kullanımının önlenmesi gibi konularda yapılan düzenlemelerin eğitim alanında ilerleme sağlamaya yönelik adımların işaretçisi olarak gördüğünü belirterek, “Ancak bu değişikliklerin gerçek bir dönüşüm sağlaması için daha fazlasına ihtiyaç var” dedi.

Fırsat eşitliği sağlanmalı

Eğitimcilere hak ettikleri değer hem maddi hem de manevi olarak verilmesi gerektiğini de söyleyen Altıntaş, “Gelir dağılımındaki adaletsizlik, bazı öğrencilerimizin karınları aç bir şekilde okula gelmelerine neden oluyor. Her çocuk eğitimde eşit fırsatlara sahip olmalıdır ve fırsat eşitsizlikleri önlenmelidir. Okullarda bütün öğrencilere ücretsiz kahvaltı ve öğlen yemeği imkanı en kısa zamanda hayata geçirilmelidir “dedi.

Maddi yük oluşturuyor

Okulların temizliği ve ekipmanlarının yetersizliğinin de bin edişe kaynağı olduğunu söyleyen DP’li Altıntaş şunları söyledi: “Temiz ve güvenli bir çevre, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olur. Ayrıca güncel ve yeterli ekipmanlar, öğretim kalitesini artırır. Okullarımızın bu konularda daha fazla desteklenmesi, kamu bütçesinde israf ortadan kaldırılarak eğitime daha fazla kaynak aktarılması gerekmektedir. Bununla birlikte, velilerden okul giderlerinin talep edilmesi de bir çok aile için maddi bir yük oluşturuyor.

Öğretmenlere daha fazla destek verilmeli

Eğitim sistemini daha adil, verimli ve etkili hale getirmenin temel hedef olması gerektiğini de söyleyen Altıntaş, “Öğretmenlere daha fazla destek verilmeli, gelir dağılımındaki adaletsizlikler azaltılmalı, okulların temizliği ve donanımı iyileştirilmeli ve eğitime erişim konusundaki her türlü engel kaldırılmalıdır. Yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcını kutlarken, iktidarı bu sorunları en kasa sürede ortadan kaldırmaya davet ediyorum” dedi.