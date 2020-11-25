İsraf ve yolsuzluğu durdurun

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Ekonomiyle ilgili de eleştirilerini dile getiren Karamollaoğlu, “Türkiye’nin problemleri bir bütün. Ekonomiyi düzeltmeden işsizliği önleyemezsiniz. Ekonomiyi düzeltmeden insanlara iş bulamazsınız” değerlendirmesini yaptı. İsraf ve yolsuzluğun durdurulması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, “Siz bunu yatırıma yönlendirebilir, bunun yanına da bir o kadar özel sektörden destek alırsanız 500-600 milyar liralık yatırım Türkiye’yi 3-4 sene zarfında uçurur, problemlerimizin yüzde 90’ı çözülür.” diye konuştu.

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