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20 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İsrafa tamgaz devam

19 Eylül 2023, Salı 23:34
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin ilk 100 gününü değerlendirdi.

Babacan şunları söyledi: “Çıplak gözle gördüğümüz kadarıyla kamuda israf tam gaz devam ediyor. Lüksten de şatafattan da vazgeçilmiyor. Koskoca Türkiye’nin maliye politikası tamamıyla vergi ve zamlara dayanmış durumda. Bu uygulamaların bedelini yine, her zamanki gibi çalışan nüfus ve geniş halk kesimleri ödüyor, ödeyecek. Gerçek enflasyonu geçtim, kendi öngördükleri iyimser orana göre bile memura, emekliye zam yapmaya niyetleri yok. Bu hak mı? Reva mı? Böyle mi olacaktı Türkiye Yüzyılı’nın ilk yönetimi? Üzülerek söylüyorum ki ilk 100 gün, bu iktidarın çalışanları da emeklileri de korumadığını gösteriyor.”

Ankara - Anka

 

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