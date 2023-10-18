İsrail Büyükelçisi derhal gönderilsin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Hiçbir gösteri engellenmesin. Burası İngiltere değil, Almanya da değil. İsrail büyükelçisi derhal Türkiye’den gönderilmelidir” dedi.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin birlikte oluşturduğu Saadet Meclis grup toplantısında İsrail saldırıları altındaki Gazze için mesajlar veriliyor. Kürsüye ilk çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Temel Karamollaoğlu’nun açıklamasından, “Dün toplama kamplarından şikayet edenler bugün 21. yüzyılın toplama kampını oluşturdular. Dün soykırımdan bahsedenler bugün kadın, erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden tarihin en acımasız katliamlarından birini gerçekleştirdiler. Dün gece bir hastanenin Gazze’de vurulması bu zulmün zirvesi oldu.” diye konuştu. Burası İngiltere değil, Almanya da değil Karamollaoğlu’nun ardından konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise açıklamasında, “İçişleri Bakanlığı’na sesleniyorum; dün (önceki gün) yapılan Filistin’e destek için toplanan vatandaşlarımıza sıkılan biber gazı ahirette hesabı sorulacak bir eziyettir. Hiçbir gösteri engellenmesin. Burası İngiltere değil, Almanya da değil. Türkiye derhal insani yardım koridoru açılmasına öncülük etsin. Mısır’la derhal görüşülsün ve Vefa kapısından koridor açılsın. İsrail büyükelçisi derhal Türkiye’den gönderilmelidir” ifadelerini kullandı.

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