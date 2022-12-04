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6 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

İsrail Devleti ile normalleşmenizin nedeni nedir?

04 Aralık 2022, Pazar 23:23
SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, “İsrail Devleti ile normalleşmenizin nedeni nedir? İsrail ile normalleşmenizde Filistin’in, Ülkemizin ve İsrail’in çıkarları nelerdir?” diye sordu.

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, “İsrail Devleti ile normalleşmenizin nedeni nedir? İsrail ile normalleşmenizde Filistin’in, Ülkemizin ve İsrail’in çıkarları nelerdir?” diye sordu. İktidarın son aylarda bazı ülkelerle normalleşme çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Karaduman, “Bu ülkelerden birisi de İsrail’dir. İsrail’in Filistin’de sivillere ve uluslararası karasularda vatandaşlarımıza yönelik katliamları ortadadır. İktidarınız döneminde İsrail’in zulmüne karşı kınama açıklamalarınızı çok duyduk ancak kamuoyu, iktidarınızın İsrail ile ilişkilerini gerçek manada merak etmekte ve iktidarınızın Filistin davasına, Mavi Marmara davasına sahip çıkması gerektiğini düşünmektedir. Zira son zamanlarda normalleşme çalışmalarınız merak edilmekle birlikte, bu çalışmalarınıza anlam verilememektedir” dedi.

Ankara - Recep Gören

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  • selma

    5.12.2022 19:21:20

    EVET Neden ?

  • S.topuz

    5.12.2022 15:05:22

    İşte çifte "STANDARD" veya ikircikli HUKUK bu olsa gerek! UKRAYNADAKİ RUS saldırısı sebebiyle hemen harekete geçebilen hakim ve MUKTEDİR GÜÇLER, ne hikmetse MASUM FİLİSTİNİ ve Doğu TÜRKİSTANI ve FİLİSTİNLİ , UYGURLU ZAVALLILARI görmezden gelenler ve halen daha bir açıklamayla yetineceğini sanıyorlar? Altmış senedir AÇIKLAMA, KINAMA ve BEYANLARLA İNSANLARI aldatıp bu AZÎM ZULÜME GÖZ YUMDUNUZ! Kim bunu görmezden geldiyse, gücü ve imkanı varken engel olmadıysa, bilhassa dahada teşvik edip desteklediyse, kalben olsun buğz etmediyse AYNEN İSRAİL ve ÇİN DEVLETİ GİBİ ZULÜMLERİN ORTAĞIDIR, MADDÎ MANEVÎ MESULDÜR! Yeter artık bu SUSKUNLUK, KORKAKLIK, her ne sebeple olursa olsun. Ya bu masumlarada kendilerini SAVUNACAK KADAR MADDİ MANEVİ SİLAH ve Para ve eleman verin, yada İSRAİLİN ve ÇİNİN BU ZULMLERİNE SON VERDİRİN. BU NE KORKAKLIK, YETER ARTIK BREEE!

  • S.topuz

    5.12.2022 07:51:49

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