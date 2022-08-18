İsrail’e büyükelçi ataması kararı geri çekilmeli

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İsrail’e büyükelçi atanmasıyla ilgili kararın bir an önce geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail’in, sadece Filistinliler için değil, bütün insanlık için tehdit olduğunu söyleyen Karaduman, “Terörist İsrail’e büyükelçi atanması, İsrail ile ilişkilerin normalleşme düzeyine çıkarılması Filistin davasına ihanetten ve katliamların meşrulaştırılmasından başka hiçbir anlam taşımayacaktır” dedi. “Filistin topraklarını işgal etmeyi, Filistinli Müslümanları katletmeyi bir rutin haline getiren terörist devleti, resmi olarak tanımak ve İsrail’e büyükelçi atamak gaflet değil, bir ihanet vesikasıdır” diye konuşan Karaduman, ülke idarecilerinin konuyla ilgili tavır takınırken bu gerçekleri göz ardı etmemesi istedi. Ankara - Ahmet Terzi

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