İsrail rahatsız oluyor diye Gazze’ye gidemiyor

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında konuştu.

Karamollaoğlu, konuşmasında iktidarın ekonomi politikalarını eleştirirken, “Erdoğan’ın, Milli Görüş gömleğini çıkarıp yerine siyonistlerin ona takdim ettiği gömleği giydi” şeklinde konuştu. Saadet Partisi lideri, Erdoğan’ın İsrail’in rahatsızlık duyduğu sebebiyle Gazze’ye gidemediğini söyledi. Karamollaoğlu, bunların haricinde iktidarın ekonomi politikalarına da değindi. AK Parti iktidara geldiğinden bu yana ekonomi verilerini açıklayan Karamollaoğlu, Türkiye’nin yüzde 70’inin AKP’den ümidini kestiğini ifade etti. Karamollaoğlu, “Açlık sınırındaki rakamı asgari ücret rakamı olarak belirlediler. Az bir rakam değil, ama birkaç ay sonra bu rakam açlık sınırının altında kalacak. Çünkü tedbirleri almıyorlar, israftan vazgeçmiyorlar, yolsuzluğun önüne geçmiyorlar” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 257

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.