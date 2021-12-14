İşsizler bu haldeyken neye hamdolsun?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM Genel Kurulu’nda, Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçeleri görüşmesinde söz aldı.

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002’de halka verdiği sözleri hatırlattığını söylerken; “Bugün ‘Hamdolsun’ dediğiniz şey sizin için bir hamd sebebi midir? İşsiz gençlerimiz bu haldeyken siz neye ‘hamdolsun’ diyorsunuz? Üniversitelerimiz dünyanın en saygın üniversiteleri olamamışken, bütün üniversitelerimizin bütçesi Cambridge’in bütçesinin yarısı kadar etmiyorken siz neye ‘hamdolsun’ diyorsunuz? Çocuklarımızın bu topraklarda üniversiteyi bitirdikten sonra, severek seçtikleri bölümlerden mezun olduktan sonra istedikleri işi yapamadıkları, ne bulursa iş diye yapabildikleri bir ülkede siz neye ‘hamdolsun’ diyorsunuz?” diye konuştu. Ankara - Anka

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