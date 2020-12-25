İşsizliğin ilacı üretimdir

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Hem enflasyonun, hem dövizin, hem işsizliğin ilÂcı üretimdir” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, parasının değerini yükseltemeyen ülkelerin tercihinin paranın getirisini, yani faizi yükseltmek olduğunu, bir ay arayla ikinci kez faiz artırımına gidildiğini belirterek, “Hem enflasyonun, hem dövizin, hem işsizliğin ilâcı üretimdir” dedi. Twitter adresinden açıklamalarda bulunan Gültekin Uysal, yükselen döviz kurlarını tutabilmek için harcanan milyarlarca doların akabinde kendi tezlerini tekzip edercesine iki defa faiz arttırımına gidilmesini eleştirerek, “Olmuyor! Yıllardır söyledik; hem enflasyonun, hem dövizin, hem işsizliğin ilâcı üretimdir. Üretimi arttıramadığınızda/arttırmadığınızda ne oluyor görüyoruz; sorun artıyor, döviz artıyor, nihayetinde MB ‘el mecbur’ faiz arttırmak zorunda kalıyor” dedi.

Amaçları vatandaşın sorununu çözmek değil

İnşaata dayalı büyüme modelinde bile başarısız olup bolca mağdur üreten, üretmeden tüketen sistemin tabi sonucunun bu olduğunu ifade eden Uysal, “Fakat sözler nafile; kulaktan dahi girmiyor! Vatandaşın çektiği sızı nafile; umurlarında bile olmuyor. Biz ‘üretimi arttırın’ derken, çiftçi ‘üretmek istiyoruz’ derken tarımsal ürünlerin, buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve en son pirincin ithalatında KDV indirimi/sıfırlanması yapıldı. Gaye vatandaşın sorunlarını çözmek değil! Fiyatlar genel düzeyinde kısa süreli, geçici bir iyileşme ile kendi tabanlarında da itiraza, şikayete, serzenişe sebep bu ekonomik krizi bir nebze perdelemek” dedi.