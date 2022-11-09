İstanbul, Kanal İstanbul’a ‘hayır’ dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u, “Sizin kendi parti programınızda, ‘Belediye alanlarında düzenleme yapmadan önce belediyelere danışılması ilkemiz olacak’ diyorsunuz.

Peki, bu projeyi yapmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyemize danıştınız mı? Bırakın danışmayı, siz Kanal İstanbul’u eleştirdi diye sayın Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma bile başlattınız. Çıktınız, gerçekten vatandaşla alay eder gibi, ‘Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanımızın milletimize sorduğu, milletin de onay verdiği bir projedir’ dediniz. İstanbul halkının böyle bir onaydan haberi yok ama ben şunu söylemek isterim. Bir onay arıyorsanız, şunu bilmeniz lazım, Kanal İstanbul vaadi verdiğiniz son yerel seçimde 800 bin fark yediniz. İstanbul halkı 800 bin oy farkıyla Kanal İstanbul’a hayır dedi” sözleriyle eleştirdi. Ankara - anka

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