İstanbul millet iradesinin simgesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Kongresi’nde konuştu.

İmamoğlu, “Bugün şunu ifade etmek isterim; belki de 2019’dan itibaren Türkiye’nin başına gelen en güzel şey, Millet İttifakı. Millet İttifakı’nın yarattığı enerji, ortaya koyduğu o güzel sürecin en güçlü hissedildiği yer de -iddiayla söylüyoruz ki- İstanbul’dur. İşte tuzakları boşa çıkaran, İstanbul’da ortaya konan bütün kumpasları paçavraya dönüştüren bu enerjiyle en güçlü şekilde devam eden milletin iradesinin de simgesidir İstanbul” dedi. İstanbul - Anka

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