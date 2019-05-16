'İstanbulluların vicdanının rahatsız olduğunu görüyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ben Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) güvenmiyorum. İstanbul seçiminde bizim rakibimiz artık YSK'dir. YSK, milletin iradesine darbe yapmıştır." dedi.

"Hiçbir hukuki gerekçe yok"

"İstanbul seçiminde aynı zarfa konulan 4 oydan 1'inin geçersiz sayılmasını ve seçimin iptal edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği Kılıçdaroğlu, seçmen, sandık, sandık kurulu aynıyken 4 oydan 1'inin iptal edilmesini anlayamadığını söyledi.

"İradesini, vicdanını birine satan, hukukun üstünlüğüne inanmayan" bir kişinin böyle bir karar verebileceğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Aklı, mantığı, vicdanı olan, insana saygı duyan, inancı olan bir insan buna 'evet' diyemez. Hiçbir hukuki gerekçe yok. Hangi gerekçe olacak? Yazmadılar gerekçeyi, şimdi yazıyorlar. Ben de biliyorum o gerekçelerin nerelerde yazıldığını. 7 kişi oturup kendileri gerekçe yazmıyorlar. Bir yerlerden birileri, başka yerlerden, mahfillerden kim onlara 'öyle oy kullanacaksınız' diye talimat verdiyse, aynı talimatı veren kişi ya da gruplar 'gerekçeyi şöyle yazacaksınız' diyor. Onların gerekçeleri ne olacak Allah aşkına? Bana şunu anlatabiliyorlar mı? 'Evet, büyükşehir belediye başkanlığı oylarını iptal ettik, şu gerekçeyle iptal ettik. Diğerlerini iptal etmedik, şu gerekçeyle iptal etmedik.' Bunu açıklayacaklar mı? Uygulama akla, hukuka, vicdana, ahlaka aykırı bir uygulama. Bunun neresi doğru Allah aşkına?"

Seçim iptalinin, "iradesini, aklını, vicdanını bir yerlere kiralamış kişilerin aldıkları talimatla yaptığı bir uygulama" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Bunun akılla, mantıkla, hukukla, hukukun üstünlüğüyle, yargıçlıkla hiçbir ilgisi yok. Bunlar vicdanlarını kararttılar, 7 kişi gittiler, 'iptal ediyoruz' dediler." ifadelerini kullandı.

"Uzmanlık alanımız ahlaktır"

"Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in İstanbul seçiminin iptaline ret oyu verdiğinin" hatırlatıldığı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Önemli tabii. 4 üye 'Bu kadar da olmaz, tamam bir şeyler söylüyorsunuz falan ama bu kadar hukuksuzluk, haksızlık olmaz.' demiştir. Belki vicdanı rahatsız. Yargıç oldukları için Anadolu'da bir söz vardır 'kör gözün kör parmağına' derler ya 'Tamam bir şey yapalım ama bu kadar da olmaz.' deyip herhalde reddetmiştir. Ben Yüksek Seçim Kuruluna güvenmiyorum. İstanbul seçiminde bizim rakibimiz artık YSK'dir. YSK, milletin iradesine darbe yapmıştır. YSK, 16 milyon İstanbulluya 'Ben, senin oyunu kabul etmiyorum, ta ki bana talimat verenin arzusu yerine gelinceye kadar ben bunu sürdüreceğim.' demiştir."

"23 Haziran'da ne olacak?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Kazanacağız. 23 Haziran'da göreceksiniz, herkes söylüyor zaten 'çok güzel şeyler olacak' diye. 23 Haziran'da sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız, sandıklara sahip çıkacağız. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Ben, İstanbulluların vicdanının rahatsız olduğunu görüyorum, hissediyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da oylar çalındı mı?" sorusuna "Bizim uzmanlık alanımız ahlaktır, vicdandır, merhamettir, hukukun üstünlüğüdür, adalettir. Onların uzmanlık alanı ise çalmaktır ve hırsızlıktır." cevabını verdi.