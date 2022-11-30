"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İstibdada karşı hürriyet

30 Kasım 2022, Çarşamba 20:33
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın anayasa çalışması ile ilgili, “Ülkemizin kalkınması ve demokratikleşmesi yolunda, atacağımız adımları tariflerken; aynı zamanda, istibdata karşı, hürriyetin sesini savunuyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin gurup toplantısında konuştu. Akşener, “6 siyasi parti olarak, geniş bir mutabakat zemininde hazırladığımız, Anayasa Değişikliği önerimizi, milletimizle paylaştık. Kurucu değerlerimize sadık kalarak, meclisi güçlü, yargıyı bağımsız, yürütmeyi de istikrarlı hale getirmek için, ortaya koyduğumuz bu önemli çalışma; ülkemizin kalkınması ve demokratikleşmesi yolunda, atacağımız adımları tariflerken; aynı zamanda, istibdata karşı, hürriyetin sesini savunuyor” dedi. Akşener, “Tabii biz, bu önerimizle; kuvvetler ayrılığının tesisi, Partili Cumhurbaşkanı döneminin sonu, meclisin etkin denetimi deyince; iktidardakileri, hemen bir rahatsızlık alıverdi. Akademik özerkliğin, hakimlere coğrafi güvencenin geldiğini görünce, rahatsız oldular. Temel hak ve hürriyetlerin, tüm devlet organlarını, bağlayıcı hale getirildiğini, insan onurunun, anayasal düzenin temeli olarak düzenlendiğini, hürriyeti sınırlamanın, istisna olduğunu görünce, tedirgin oldular” ifadelerini kullandı.

Daha yeni başlıyoruz

Sağlık hakkının, çevre hakkının ve hayvan haklarının, ilk kez, anayasal güvence altına alınmasının önerildiğini görünce, mutsuz olunduğuna dikkat çeken Akşener, “Yurt dışında yaşayan Türklerin, hak ve menfaatlerini korumanın, devletin bir görevi olarak benimsendiğini ve mecliste, yurt dışındaki vatandaşlarımızın da temsil edilmesi için, 15 milletvekili ayrıldığını görünce, paniğe kapıldılar. Elbette bu durumu yadırgamıyoruz. Sayın Erdoğan’ın dediği gibi: ‘Bunlar daha iyi günleri…’ Çünkü, daha yeni başlıyoruz. Bu arkadaşlara daha çok panik atakları yaşatacağız. Durmadan, dinlenmeden, yorulmadan çalışmaya ve saraydaki sefaya alışanların rahatını, her adımımızla bozmaya itinayla devam edeceğiz. Hiç kusura bakmasınlar” şeklinde konuştu.

 

Milletin yaşadığı gerçekler değişmiyor

“Bay Kriz ve ekonomi yönetiminin akıl ve bilime düşman davranışları artık tüm dünyada devlet yönetiminde liyakatsizlik ve beceriksizlik dendiğinde neredeyse literatüre girecek bir vaka haline geldi” diyen Akşener, şunları söyledi: “Bu durumun son örneği olarak geçtiğimiz hafta Merkez Bankası politika faizini yüzde 9’a indirdi. Böylece faiz tek haneli rakama indi. Sayın Erdoğan da nihayet muradına erdi. Peki ülkemizde ne değişti? Hiçbir şey… Ne kur oynadı ne de faizlerde bir değişiklik oldu. Yani bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk ki Merkez Bankası’nın politika faizinin düşük olması bir tek Sayın Erdoğan’ı mutlu etmeye yarıyor. Çünkü ekonomide herhangi bir sinyal etkisi yok. Dolayısıyla artık politika faizine de ‘Erdoğan faizi’ diyebiliriz… Nitekim; Sayın Erdoğan her ne kadar faize karşı zafer kazanmış gibi nutuklar atsa da; milletimizin yaşadığı gerçekler maalesef değişmiyor. “Faiz sebep enflasyon sonuç” yalanına artık kimse inanmıyor.”

 

ANKARA - FATİH KARAGÖZ

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meşrutiyet İslam’a uygundur

    İstibdada karşı hürriyet

    TÜİK: Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 küçüldü

    DP heyeti Suriyelilerin durumunu görüştü

    4 ilaçtan biri bulunamıyor

    İsrail şiddetini durdurun

    Mustafa Sungur Ağabeyi dualarla anıyoruz

    İstanbul - Başakşehir'de otomobilin üzerine hafriyat kamyonu devrildi

    Afganistan'da bir medresede patlama: En az 10 öğrenci öldü

    8 şehir için kuvvetli yağış uyarısı

    AB: Rusya ve oligarklarının, Ukrayna'ya verdiği zararı karşılaması gerekiyor

    'Dünyanın en ince gökdeleni'nin yapımı tamamlandı

    ABD'de ''silah''la ölümlerdeki büyük artış endişelendiriyor

    ABD: Şu anda Ukrayna'ya Patriot verme planımız yok

    3 düzensiz göçmen Nijerya'dan İspanya'ya bu şekilde ulaştı

    NATO: Terörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınıyor, Türkiye ile dayanışma içinde duruyoruz

    Terörle mücadele istismar edilemez

    İkinci ele talep katlanarak artıyor

    Senegal, son 16 turuna yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı Masanın anayasa hamlesi
    Ahmet BATTAL

    Günün yalanına çare
    Süleyman KÖSMENE

    Karabasan üzerine
    Genel

    3 düzensiz göçmen Nijerya'dan İspanya'ya bu şekilde ulaştı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Güzel bir adım
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Al götür, oku getir” hizmeti
    Risale-i Nur'dan

    Zaman-ı Meşrutiyetin zembereği, ruhu; haktır, akıldır, kanundur
    Raşit YÜCEL

    Misafirsiz haneler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.