İstibdada karşı hürriyet

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın anayasa çalışması ile ilgili, “Ülkemizin kalkınması ve demokratikleşmesi yolunda, atacağımız adımları tariflerken; aynı zamanda, istibdata karşı, hürriyetin sesini savunuyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin gurup toplantısında konuştu. Akşener, “6 siyasi parti olarak, geniş bir mutabakat zemininde hazırladığımız, Anayasa Değişikliği önerimizi, milletimizle paylaştık. Kurucu değerlerimize sadık kalarak, meclisi güçlü, yargıyı bağımsız, yürütmeyi de istikrarlı hale getirmek için, ortaya koyduğumuz bu önemli çalışma; ülkemizin kalkınması ve demokratikleşmesi yolunda, atacağımız adımları tariflerken; aynı zamanda, istibdata karşı, hürriyetin sesini savunuyor” dedi. Akşener, “Tabii biz, bu önerimizle; kuvvetler ayrılığının tesisi, Partili Cumhurbaşkanı döneminin sonu, meclisin etkin denetimi deyince; iktidardakileri, hemen bir rahatsızlık alıverdi. Akademik özerkliğin, hakimlere coğrafi güvencenin geldiğini görünce, rahatsız oldular. Temel hak ve hürriyetlerin, tüm devlet organlarını, bağlayıcı hale getirildiğini, insan onurunun, anayasal düzenin temeli olarak düzenlendiğini, hürriyeti sınırlamanın, istisna olduğunu görünce, tedirgin oldular” ifadelerini kullandı.

Daha yeni başlıyoruz

Sağlık hakkının, çevre hakkının ve hayvan haklarının, ilk kez, anayasal güvence altına alınmasının önerildiğini görünce, mutsuz olunduğuna dikkat çeken Akşener, “Yurt dışında yaşayan Türklerin, hak ve menfaatlerini korumanın, devletin bir görevi olarak benimsendiğini ve mecliste, yurt dışındaki vatandaşlarımızın da temsil edilmesi için, 15 milletvekili ayrıldığını görünce, paniğe kapıldılar. Elbette bu durumu yadırgamıyoruz. Sayın Erdoğan’ın dediği gibi: ‘Bunlar daha iyi günleri…’ Çünkü, daha yeni başlıyoruz. Bu arkadaşlara daha çok panik atakları yaşatacağız. Durmadan, dinlenmeden, yorulmadan çalışmaya ve saraydaki sefaya alışanların rahatını, her adımımızla bozmaya itinayla devam edeceğiz. Hiç kusura bakmasınlar” şeklinde konuştu.

Milletin yaşadığı gerçekler değişmiyor

“Bay Kriz ve ekonomi yönetiminin akıl ve bilime düşman davranışları artık tüm dünyada devlet yönetiminde liyakatsizlik ve beceriksizlik dendiğinde neredeyse literatüre girecek bir vaka haline geldi” diyen Akşener, şunları söyledi: “Bu durumun son örneği olarak geçtiğimiz hafta Merkez Bankası politika faizini yüzde 9’a indirdi. Böylece faiz tek haneli rakama indi. Sayın Erdoğan da nihayet muradına erdi. Peki ülkemizde ne değişti? Hiçbir şey… Ne kur oynadı ne de faizlerde bir değişiklik oldu. Yani bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk ki Merkez Bankası’nın politika faizinin düşük olması bir tek Sayın Erdoğan’ı mutlu etmeye yarıyor. Çünkü ekonomide herhangi bir sinyal etkisi yok. Dolayısıyla artık politika faizine de ‘Erdoğan faizi’ diyebiliriz… Nitekim; Sayın Erdoğan her ne kadar faize karşı zafer kazanmış gibi nutuklar atsa da; milletimizin yaşadığı gerçekler maalesef değişmiyor. “Faiz sebep enflasyon sonuç” yalanına artık kimse inanmıyor.”

ANKARA - FATİH KARAGÖZ