İstibdada karşı hürriyeti haykıracağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

14 Mayıs’ta milletin tarihi bir karar vereceğini belirten Akşener, “Bu kararla beraber; Ya; millet iradesini, yeniden hakim kılacağız; ya da; sarayın, büyüyen gölgesinde, kaybolacağız. Ya; 85 milyon için, zenginlik ve refahı seçeceğiz; ya da; yandaşların, rant düzenine yol vereceğiz. Ya; Cumhuriyetin yeni asrını, hep birlikte müjdeleyeceğiz; ya da; ucube bir sistemin, ilelebet devamına, boyun eğeceğiz. Ya; güç hırsından yolunu kaybetmiş bir kişinin, ihtiraslarına teslim olacağız; Ya da; Bir büyük millet olarak, istibdatın karşısında, ‘Hürriyet!’ diye haykıracağız” ifadelerini kullandı.

Ankara - Recep Gören