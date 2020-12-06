İstibdat eleştirileri unutuldu

Karar yazarı Taha Akyol, “Filibeli Ahmet Hilmi Bey’in, Said NursÎ’nin, Manzurizade’nin, Elmalılı Hamdi Efendi’nin, Mehmet Âkif’in “istibdat” eleştirileri maalesef unutuldu” dedi.

Karar yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkeye iyilik getirmedi gerçeğinin aşağı doğru giden bütün rakamlarda göründüğünü söyledi. Kurumların siyasi otorite altında ezilmesinin ekonominin küçülmesiyle sonuçlandığını ifade eden Akyol, “Kurumlaşmış demokrasilerde siyasî irade Merkez Bankası’nı bozamaz, yargıya söz geçiremez, üniversitelerin, enstitülerin iç işleyişine karışamazdı; parlamento bir onay makamına dönüştürülemezdi. (…)Güçlü demokratik kurumlar ve hür tartışma ortamı olmadan gelişmiş ülke olmak mümkün değil” dedi.

İtaat kültürü güçlendirildi

“Yüzyıl önce Meşrûtiyet İslâmcıları, sorunların içinde yaşadıkları için bu gerçeği görüyorlar, “istibdat” sistemini de kültürünü de ciddî surette eleştiriyorlardı” diyen Akyol, şu şekilde devam etti: “Filibeli Ahmet Hilmi Bey’in, Said Nursî’nin, Manzurizade’nin, Elmalılı Hamdi Efendi’nin, Mehmet Âkif’in “istibdat” eleştirileri maalesef unutuldu, dâvâya sadâkat kavramıyla itaat kültürü güçlendirildi. Muhafazakârların itibar ettiği fıkıh âlimi Hayrettin Karaman da müstebit hükümdarların baskıları yüzünden İslâm hukukunda “kamu hukuku”nun gelişmediğini yazdı… Ama kendisi de ona itibar edenler de günümüzdeki sistem sorunlarına bakarken bunu hiç hatırlamalılar. CB sistemini alkışladılar “kamu hukuku” diye bir şey düşünmediler.”

Kimse ‘öteki’ni yok edemedi

Akyol, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Kamu hukukunun temel konusu, siyasî otorite karşısında vatandaşların ve kurumların durumudur. Bu açıdan CB sisteminin nasıl bir şey olduğu ortada. Tabiî bizde kuvvetler ayrılığı ve güçlü kurumlar kültürünün, Tek Parti rejiminde bastırılması yüzünden istenilen seviyeye ulaşmadığını da belirtmeliyiz. “Siz-biz” diye yüzyıldır kavga ediyoruz, Kimse “öteki”ni yok edemedi. Artık bu ülkeyi nasıl “gelişmiş ülke” yaparız diye konuşmak, tartışmak gerekmiyor mu? Gelişmiş ülke, yani özgürlükçü demokrasi, hukuk devleti, güçlü kurumlar ve yüksek refah…”