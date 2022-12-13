İstihbaratlarımız görüşüyor

Türk hükümetinden son dönemde Suriye rejimiyle ilişkileri normalleştirme ve yeniden diyalog kurmak için verilen mesajlara bir yenisi daha eklendi.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün TBMM Genel Kurulunda, bakanlığın 2023 bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, Suriye’de bir süredir istihbaratlar aracılığıyla rejimle zaten görüştüklerini belirterek, şunları söyledi: “Rejim, gerçekçi davranırsa terörle mücadele, siyasi süreç ve Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda birlikte çalışmaya hazırız. Bunun aksi zaten düşünülemez. Aynı politikayı Irak’ta da uyguluyoruz. Hem Bağdat hem Erbil’e terörle mücadele konusunda işbirliği teklif ediyoruz. Aynı mesajları yeni Irak Hükümeti’ne de iletiyoruz. Muhataplarımız çağrılarımıza kulak verirse birlikte yürürüz, terörle birlikte mücadele ederiz. Yok, tepkisiz kalırlarsa kendi göbeğimizi kendimiz keseriz.” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay yaptığı açıklamada, siyasette küslük olmayacağını, seçimden sonra Suriye rejimiyle “sil baştan” yapabileceklerini söylemişti. Ancak, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat’ın Erdoğan’la görüşmek istemediği basına yansımıştı. Haber Merkezi

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