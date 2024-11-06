İstikrarsızlığın ağır faturası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin doğrudan yabancı sermaye çekme açısından dünyadaki en başarısız ülkeler arasında olduğunu belirterek, ‘’Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye, miktar olarak azaldığı gibi kalitesi de her geçen gün bozulmaktadır’’ ifadelerini kullandı.

Demir, şunları söyledi: “Siyasi iktidarın yarattığı istikrarsızlık, gerginlik ve başarısız ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye’nin kaybettiği doğrudan yabancı sermaye miktarı 350 milyar doları buldu. OECD’nin 31 Ekim 2024 tarihinde yayımladığı Global Doğrudan Yabancı Sermaye Raporuna göre, Türkiye’deki yabancı sermaye stoku 2023 yılı sonu itibarıyla 190 milyar dolar ile gayrisafi milli hasılanın yüzde 17’si kadardır. Aynı rapora göre doğrudan yabancı sermaye /GSMH oranı 2023 yılında global seviyede yüzde 51, OECD ülkelerinde yüzde 58’dir. Türkiye yüzde 17 rakamı ile doğrudan yabancı sermaye çekme açısından dünyadaki en başarısız ülkeler arasında yer almaktadır.” Ankara - Anka

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