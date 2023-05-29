İstişareden vazgeçmeyeceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Vatandaşlarımızın yüzde 52’si bu seçimlerde tercihini Sayın Erdoğan’dan yana kullanmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Kendisine çağrım, vatandaşlarımızın kendisine verdiği bu yetkiyi adalet, liyakat ve istişare ilkelerinden sapmadan kullanmasıdır” dedi.

“Erdoğan’ı destekleyen vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçilere verdiği mesajı duyduğumuzu da ifade etmek isterim. Bu mesajı iyi tahlil edeceğiz, üstümüze düşen sorumluluğun farkında olacağız” diyen Babacan, hiçbir zaman uzlaşı, istişare, ortak akıl ve birlikte çalışma kültüründen vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Babacan, “Demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğü, hak ve özgürlükler için başlattığımız bu mücadeleyi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Korkmayacağız, yılmayacağız, ideallerimizden asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

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