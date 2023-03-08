İstişareyle yöneteceğiz

Millet İttifakı’nın Altı Lideri “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası” mutabakat metnini imzaladı. Metinde, “İstişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz” ifadesine vurgu yapıldı.

Demokrasi ve adalet kazanacak

Hayırlı Olsun

Millet İttifakı'nın Genel Başkanları ile Yavaş ve İmamoğlu hangi açıklamalarda bulundu?

Kılıçdaroğlu: Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım

RECEP GÖREN - ANKARA

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Altı lider, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası” mutabakat metnini imzaladı. Mutabakata göre; 5 lider, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. 12 maddeden oluşan mutabakat metninde bakanlıkların dağılımının Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin Genel Seçim sonucunda milletvekili sayısına göre belirlenecek. Metinde özellikle vurgu yapılan nokta “İstişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz” oldu. 12 maddelik metinde yer alan başlıklardan bazıları şöyle:

O kurullar ve ofisler lağvedilecek

*Geçiş Sürecinde Türkiye’yi; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz.

*Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişle ilgili Anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir.

*Bakanlıkların dağılımı, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurulları ve ofisler lağvedilecektir.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci

*Geçiş Sürecinde Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır.

*Cumhurbaşkanlığı Kararları, Kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakına dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır.

*Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut Cumhurbaşkanının, var ise siyasi parti üyeliği sona erecektir.

*Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM görev süresini tamamlayacaktır.