İstismar edeceğinize hesap sorun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türkleri’ni “Sınır dışı edeceğiz” ifadeleriyle tehdit eden görevli hakkında konuştu.

Karar’ın haberine göre, Davutoğlu, “Dün gördünüz, Uygurlarla ilgili olarak, tüylerim diken diken oldu. Dünya ayakta Uygur meselesi nedeniyle insanlar kapatılmış evlere karantina adı altında, aç bırakılarak öldürülüyor, balkonlardan atlayarak insanlar intihar ediyor açlık dolayısıyla bir de yetmiyor orada yangın çıkarılıyor insanlar öldürülüyor. Baştakiler her gün vatan, millet, din, Türk dünyası, İslam dünyası diyor ya bir ses çıkmıyor bir ses çıkmadığı gibi ses çıkartanlara orada bir tane kendini bilmez, Soylu özür dilemiş ya hayır özür dilemek yetmez, İçişleri Bakanı her gün istismar edeceğine bunların hesabını sormalı. Geliyor ve oradakilere diyor ki sizi sınır dışı ederiz. Kimi kimin memleketinden sınır dışı ediyorsun sen ya, kimsin sen? Efendim sen kimsin senin konuştuğun Türkçe’nin doğduğu diyar Kaşgarlı Mahmut’un diyarı orası, senin konuştuğun Türkçe’nin diyarı orası. Hala daha bu iktidara millilik, yerlilik adı altında itaat edenlere isyan ediyorum” dedi.

Haber Merkezi