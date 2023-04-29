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29 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

İstismara tepki

29 Nisan 2023, Cumartesi 04:31
AKP’Lİ BAKAN VE YETKİLİLERİN MİLLETİN ORTAK DEĞERLERİ ÜZERİNDEN YAPTIKLARI PROPAGANDAYA MUHALEFET LİDERLERİ SERT TEPKİ GÖSTERDİ: “ORTAK DEĞERLERİMİZİ NE HALE GETİRDİLER? AYIPTIR, GÜNAHTIR?”

Her şeyleri akıyor - Hiçbir Kutsalları yok - Asıl işgalci sizsiniz

İstismara tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, seçim gecesi ile ilgili “Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar  olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak” sözleri tepki çekti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, “14 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak” sözleri tepki topladı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bekir Bozdağ’ın sözleri Şair Eşref’in sözünü hatırlatıyor; sularının dışında her yerleri akıyor” dedi. 

Ne Erdoğan’a ne Bozdağ’a

Sosyal Medya hesabından açıklamalarda bulunan Uysal, Bozdağ’ın, “Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu’na mı Tayyip Bey’e mi emanet edersiniz?” sözlerine ise,  “Aslında Bozdağ’ın söylediği emanet meselesi önemli! Geçmişte yaptıklarını düşününce bu ülkenin beytül malı, milletin malı ne Bozdağ’a ne Erdoğan’a emanet edilir! İnsanların muhakemesi karışsın diye bir gayret var” diyerek tepki gösterdi.

Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!” dedi.

Bu işten zararlı çıkarsınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Erzurum mitinginde; AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın, “Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir” sözlerine tepki gösterdi. Akşener, “Ayıptır, günahtır… KPSS’de hakkı yenen gençlerin, tencere kaynatmakta zorlanan kadınların hakkında ne yapacağınızı söylemek yerine; bu seçim işgalcilerle, istiklal mücadelesi verenler arasında yapılıyor, diyorsunuz. Sayın Yıldırım, Binali Bey; işgalci olan sizsiniz, siz. Çünkü, bir elinizde PKK var, bebek katilinin var. Bir elinizde Hizbullah var. Gaffar Okkan’ın katilleri var, katilleri. Bu işten zararlı çıkarsınız” dedi.

Ülkenin kavgaya ihtiyacı yok

Akşener, “Bu ülkenin kavgaya ihtiyacı yok. Bu ülkenin çocuklarının umuda ihtiyacı var. Bu ülkenin gençlerinin işe ihtiyacı var. Adalete ihtiyacı var. Hukuka ihtiyacı var. İstihdama ihtiyacı var. Senelerdir iktidar bunlar. Bunları konuşmayalım diye, istiklal mücadelesi ilan etmiş arkadaşlar. Hadi oradan be” ifadelerini kullandı.

Recep Gören - ANKARA

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