İsveç’te Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıyı lanetliyorum

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Hakareti “hürriyet” bilen zihniyetin İsveç’te Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik tavrını lanetliyorum. Bu aşağılık saldırı en yetkin biçimde karşılık bulmalı, hukuk çerçevesinde her türlü cevap verilmelidir. Hiçbir inancın kutsallarına hiç bir sebeple saldırı kabul edilemez” dedi.

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