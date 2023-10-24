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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

İsveç’ten talepler karşılandı mı?

24 Ekim 2023, Salı 23:56
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü’nü imzalamasına tepki göstererek, “Terör örgütleriyle ilgili İsveç’ten talepler karşılandı mı?” diye sordu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Erdoğan, her zamanki gibi ‘sahte kabadayı’ rolünde; dün toplumun nabzına göre nabzı yükseltecek sözler söyler, bugün döner en nihayetinde ‘oynayamayacağı oyun’ elinde patlar ve hiçbir şey söylenmemiş gibi gereğini yapar” diyen Uysal, “Erdoğan’ın her zaman hareket noktası Türkiye’nin milli güvenlikten başlayarak milli menfaatlerinden ziyade şahsi siyasi iktidarını sürdürmektir” dedi.  Uysal şunları söyledi: “Milleti galeyana getirici onlarca söz ve iddialarla ilgili kamuoyunu tatmin edecek hiçbir karşılık yokken İsrail’in katliam yapmasını adeta teşvik eden ABD’ye kapalı kapılar ardında söz mü verildi? Akp/Erdoğan, Türk filmlerindeki ‘sahte kabadayı’nın foyasının meydana çıktığı gibi şimdi ivedilikle İsveç’in NATO üyeliğinin kabulü için onaylayarak TBMM’ye sevk etmiş!”

Ankara - Mehmet Kara

 

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  • Hüseyin İlhan

    25.10.2023 08:59:04

    Bir kaç milyar dolar borç sözü alınmıştır 1998 Adana mutabakatı ile sıfıra inen terörist problemini çözmüşken bunu bile bile bozan ve ülkeye trilyon doları aşan zarar veren,israfı itibar gören hasis ve şeytani bir zihniyet ile işimiz zor.

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