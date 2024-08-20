İthalata bu bağlılık neden?

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, 2023 yılında, yaklaşık 7 milyar dolarlık yem katkı maddesi ithal edildiğine dikkat çekti.

MEHMET KARA - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Hepimiz aynı gemideyiz” sözünü hatırlatan Altıntaş, “ Ama işler sarpa sarmadıkça aynı gemide olduğumuz iktidarın aklına gelmiyor. Çünkü şartlar ne olursa olsun AKP’liler hep lüks kamarada oturuyor. Madem aynı gemideyiz, bu gemide yeni delikler açmak yerine, onu güçlendirmeye odaklanmalıyız. 2023 yılında, ülkemiz yaklaşık 7 milyar dolarlık yem katkı maddesi ithal etti. Bu devasa harcamanın büyük bir kısmı, doğru bir planlama ve etkin teşvik politikalarıyla iç piyasada üretilebilirdi” dedi.

Ürünlerin yerli üretimini teşvik edilse, ülkemizden döviz çıkışı olmayacağını ve çiftçilerimiz de bu zorluklarla karşı karşıya kalmayacağını da söyleyen DP’li Altıntaş, “Kendi kaynaklarımızı değerlendirerek, tarım sektörünü güçlendirip, ülkemizin ekonomik bağımsızlığına katkıda bulunmak varken, neden ithalata bağımlılığı sürdürecek politikalara devam ediyoruz?” diye sordu.