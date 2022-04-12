İtibar kaybının en büyük sebebi adaletsizlik

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Yargı sisteminin tümüyle yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç var” diyerek Yargıda Yapısal Reform başlığı altında “Gelecek Adalet Modeli” raporunu açıkladı.

Davutoğlu, “Ülkenin Cumhurbaşkanı’nın bu can bu tende olduğu sürece vermeyiz dediği Rahip Brunson, Deniz Yücel en ağır suçlarla itham edildiler. Ve sonra bir telefon bir kaç mesajla serbest bırakıldılar. Bir ülke için en büyük itibar kaybı adaletsizliğin dışa yansımasıdır. (...) Adalet fikrinin, hukuk devleti ilkesiyle birleştirileceği bir zihniyet yenilenmesi olmaksızın atılacak adımların hepsi havada kalır” ifadelerini kullandı.

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