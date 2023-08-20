İtibardan tasarruf olmaz, eğitimden olur

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, emeklilik için staj başlangıcının sayılmasını isteyen staj mağdurlarına yeni staj mağdurları daha eklendiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı söz verdi; staj ücretleri asgari ücret seviyesine çıkarılacaktı, tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek artış yapılmadı. Asgari ücretle staj yapmayı bekleyen üniversite ve lise öğrencileri deyim yerindeyse çırak çıktı” dedi.

M. YASİN AYDIN - BURSA Öğrencilere asgari ücret kadar para ödenmemesinin gerekçesi tasarruf tedbirleri olarak açıklandığını ifade eden Mehmet Tahtasız, “Öğrencilere ödeyeceğiniz ücretlere kadar tasarruf edilecek çok sayıda savurganlık var. Öğrencilere ödenecek ücretler yerine binlerce makam aracından tasarruf edin. Bakan yardımcılarına, üst düzey bürokratlara verilen üç maaş, beş maaştan tasarruf edin. Saray’ın harcamalarından tasarruf edin. Cumhurbaşkanını öğrencilere verdiği sözü yerine getirmeye davet ediyoruz. İtibardan tasarruf olmaz diyorsunuz, gençlerin aldığı paradan tasarruf yapmaya çalışıyorsunuz. Bizim tüm itibarımız geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerdir” dedi.

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