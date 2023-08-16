İttifak için elimden geleni yapacağım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada İmamoğlu, “Toplumsal muhalefetin yerel seçimleri kazanması zorunluluktur. Önümüzdeki seçimlerde sadece belediye başkanlıklarını değil belediye meclislerini de kazanmak zorundayız, uyum içinde çalışmak çalışmak zorundayız. Seçimlerde İstanbul’u yeniden kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp beraberce hareket etmemiz gerekiyor. 2019’da olduğu gibi partiler üstü ittifak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 445

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.