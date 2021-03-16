“İttifakı bozarım de!”

MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in oğlu ve eski AKP’li Milletvekili Kutalmış Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Danıştay’ın iptal ettiği ‘Andımız’ı geri getirme çağrısı yaptı.

Türkeş, MHP lideri Bahçeli’ye çağrısında, “Millete sözüm var Andımızı tekrar okutun ya da ittifakı bozarım de!” ifadesini kullandı. Bahçeli, ‘Öğrenci Andı’nın yasaklanmasıyla ilgili 2014 yılında yaptığı bir konuşmasında, “En az haftada bir gün o ikametgâhın önünde Andımızı okutmazsam namerdim. Devlet dairelerinden sildiğin T. C’yi her tarafa tekrar yazdırmazsam namerdim. Bunların alayının hesabını da sormazsam namerdim. Ama Cenab-ı Allah ne büyük ki günü saati geldi, bir işaret koydu. Nedir o? 17 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu...” demişti. Devlet Bahçeli, dünkü açıklamasında ise, Danıştay’ın öğrenci andının okullarda yeniden okutulmasının önünü kapayan kararını ‘pimi çekilmiş bomba’ya benzeterek, “Ülkemizi yeni bir karmaşanın içine çekmeye, anlaşmazlıkları körüklemeye, kutuplaşmayı tahrik etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.” dedi.

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