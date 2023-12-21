İYİ Parti’de kriz derinleşiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, yerel seçimlere ‘hür ve müstakil’ katılım sağlayacağını açıklamasının ardından İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da istifa etti.

Arslan sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşım ile istifasını duyurdu. Arslan açıklamasında, İYİ Parti’nin Ankara’da Mansur Yavaş’ı desteklemeyip kendi adayıyla seçime girmesine itiraz ettiğini belirterek, “Mansur Yavaş’ı desteklemeyi vefakarlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Yavaş’ı çocukluğumdan beri tanırım. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir.” ifadelerine yer verdi. Arslan, TBMM üyeliğini bağımsız milletvekili olarak devam ettireceğini bildirdi. Yaşanan ihraçlar ve istifalarla İYİ Parti’nin yasama yılı başında 44 olan milletvekili sayısı Arslan’ın da istifasıyla 38’e düştü. Haber Merkezi

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