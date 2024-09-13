İYİ Parti’den bir istifa daha

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, X hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti’de son olarak 6 Eylül’de Kayseri Milletvekili Dursun Ataş istifa ettiğini açıklamıştı. Özlale’nin istifasıyla İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 30’a düştü. AA

Okunma Sayısı: 175

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.