İYİ Parti’den bir istifa daha

İYİ Parti kurucularından olan Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Cinisli, paylaşımında “Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti’mden büyük üzüntüyle istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım” ifadelerini kullandı. Naci Cinisli, açıklamasında şunları kaydetti: “Hayatımda aileme onurla miras bırakacağım en anlamlı ünvan, Cumhuriyet tarihinin en baskıcı zamanında binlerce vatanseverin büyük emekleri olan, milyonlarca vatandaşımızın desteğini ve güvenini kazanmış İYİ Parti’mizin kuruculuğudur. Bugün ise maalesef Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu Bey’in şahsından bağımsız olarak partimin büyüme isteğine, ülküsüne, politik niyetine ve hedefine kefil olamıyorum.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 85

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.