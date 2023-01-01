İYİ Parti: O sene bu sene olsun

İYİ Parti sosyal medya hesabında yeni yıl mesajı paylaştı.

Videoda, şu ifadeler kullanıldı: “Biz bayrağımızı dalgalandıran her başarıda aynı heyecanı paylaşan, azmin ve inancın önünde hiçbir engelin duramayacağını hatırladıkça aynı gururu yaşayan bir milletiz. En zor şartlara birlikte göğüs germesini bilen, en zor zamanların birlikte üstesinden gelen bir milletiz. Ne olursa olsun tek çatı altında buluşmayı başarabilen, ortak değerleri, mayası, farklılıkları, zenginliği olan büyük bir milletiz. Ve özlediğimiz bu ruha milletçe bu sene kavuşacağız. Zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye hayalimizin gerçekleştiği, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında huzurla yaşayacağız. O sene bu sene olsun! Yeni yılımız kutlu olsun!”

Ankara - Anka