İYİ Parti’ye geçen Fakıbaba: Hayalim, adaletin hâkim olduğu bir Türkiye

AKP’den istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti’ye geçti. Fakıbaba’ya rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

AKP’yi de vekilliği de bıraktı

“Aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 20 yılık bir siyasetçi olarak samimiyetimle söylüyorum. siyasete ilk kez başlamış gibi heyecanlıyım” diyen Fakıbaba, “Bugün burada olmamın tek sebebi milletime duyduğum hizmet aşkıdır. Bu aşkın sizin yüreğinizde de olduğunu bilmek beni mutlu etmiştir. Gelirin tüm halkımıza eşit şekilde dağıtıldığı, herkese eşit davranılan bir hukuk adalet sisteminin olduğu, kutuplaşan bir toplum yerine herkesin birbirini sevdiği bir Türkiye hayal ediyorum. Artık her şeyi iyi yapmanın zamanı gelmiştir” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi