Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başladı.

Kovid-19 salgını sonrası normalleşme adımlarının görüşüleceği toplantı sonrasında Erdoğan açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanının özellikle kafe ve lokanta gibi işletmelerin durumu, yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı ve hafta sonu kısıtlamalarının devam edip etmeyeceği konusundaki kararları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Yaz sezonunun yaklaşması ile de birlikte turistik bölgelerdeki esnaf ve tesislere yönelik adımlar da toplantının diğer bir önemli gündem maddesi olacak.