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4 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Kâbustan kurtulmaya çok az kaldı

03 Mart 2022, Perşembe 18:00
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile her bireyin tek tek güçlü olduğu bir Türkiye’ye kavuşacağız. Bu kâbustan uyanıp bir yudum su içme hızında toparlanacağız” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında gündemi değerlendirdi. Babacan, “Altı siyasî parti olarak, ülkemize krizden başka hiçbir şey sunmayan şu andaki partili ve taraflı Cumhurbaşkanlığı sistemini sona erdirme kararlılığımızı gösterdik. Demokrasi tarihimize geçecek imzalar attık. Ortak aklı işleterek yürüttüğümüz sürecin sonunda; katılımcı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş üzerinde uzlaştık. Yarının Türkiyesi’nin tam demokratik bir ülke olması için büyük bir ortak irade ortaya koyduk. Hem Meclis’in, hem de hükümetin güçleneceği; yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının teslim edileceği, hak ve özgürlüklerimizin güvence altına alınacağı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmamızın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

HUZURLA NEFES ALACAĞIZ

Babacan, “Sürekli kriz üreten mevcut otoriter ittifakla vedalaştığımızda, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile her bireyin tek tek güçlü olduğu bir Türkiye’ye kavuşacağız. Her bir vatandaşımız kendisini bu ülkenin eşit vatandaşı ve güçlü bir vatandaşı olarak hissedecek. Nihaî hedef insandır. Şimdi siz şu andaki iktidarın irili ufaklı ortaklarından gelen lâflara hiç bakmayın. Korkunç rahatsızlar. Böyle güçlü bir çıkış beklemiyorlardı. Onlar uzun süredir istişareyi, farklı siyasi kimlikteki insanlarla birlikte hareket etmeyi, dinlemeyi unuttukları için böyle konuşuyorlar. Unuttukları için bizi anlayamazlar. İşte o yüzden onlar; bu ülkeyi, bu ülkenin ihtiyaçlarını artık kavrayamıyorlar, kavrayamazlar da. Hiç merak etmeyin, biz bu kabustan uyanıp bir yudum su içme hızında toparlanacağız, huzurla nefes alacağız” dedi.

Ankara - Anka

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