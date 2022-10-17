Kadere inanırız, ama önce tedbir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 41 madencinin vefat ettiği Amasra’ya gitti.

Burada bir konuşma yapan Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kader planı” sözlerine gönderme yaparak “Toplum olarak artık itiraz etme zamanı geldi. Can kayıplarına, yaralanmalara itirazımız var. Kadere hepimiz inanırız ama önce tedbir. Tedbir almayıp ihmaller sonucunda olan bu kayıpları, bu kazaları belli bir kader, takdir çerçevesinde geçiştirirseniz bu büyük hata olur. Üstelik istismar olur. Onun için hep beraber, toplum olarak artık itiraz etme zamanı geldi. İtirazımız var deme zamanı geldi. Can kayıplarına, yaralanmalara itirazımız var. Bunun bağımsız, tarafsız denetim sistemiyle üzerine gidilmesi lazım” dedi.

Haber Merkezi