Kaftancıoğlu'ndan Berberoğlu değerlendirmesi

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu’nun koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilmesi kararını yorumladı.

Kaftancıoğlu, yapmış olduğu paylaşımda haksız ve hukuksuz süreçlerin artarak devam ettiğini belirtti. Halk iradesinin gasp edilemeyeceğinin altını çizen Kaftancıoğlu, paylaşımında “İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Temmuz’a kadar tahliye edilmiş olması, haksız hukuksuz süreçlerin artarak devam ettiği, halkın iradesinin gasp edildiği ve gasp edilmeye devam edildiği acı gerçekliğini değiştirmiyor” ifadelerini kullandı.

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