Kamu yararı öncelikli olmalı

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Türkiye’nin enerji üretiminde önemli bir yere sahip olan Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirilmesi sürecine ilişkin tartışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın cevaplaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde özelleştirme sürecinin kamu yararı, enerji arz güvenliği, çevresel etkiler ve işçi haklarının korunması gibi kritik boyutlarına dikkat çekti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altıntaş, “Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirilmesi süreci, kamu yararını, enerji arz güvenliğini ve işçi haklarını riske atmayacak şekilde yürütülmelidir. Bu noktada şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin ihlal edilmesi kabul edilemez. Santralin çevresel etkileri, çalışanların hakları ve verimlilik iddiaları kamuoyuna net bir şekilde açıklanmalıdır” dedi. Mehmet Kara - ANKARA

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