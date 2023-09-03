Kamuda maaş adaletsizliği arttı

Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, en alt kademedeki memura yüzde 85 civarında yapılırken öğretmen, akademisyen, doktor, mühendis gibi kamu görevlilerine düşük oranlarda zam yapılması sonucu kamudaki maaş adaletsizliğinin arttığına dikkat çekti.

Kanko, “Kamudaki maaşlarda hali hazırda çok ciddi bir adaletsizlik mevcut olduğunu biliyoruz. Kamu işçilerine yapılan zamlardan sonra kamu kurumlarındaki temizlik görevlisi, çaycı, şoför gibi işçi kadrosundaki çalışanların üniversite mezunu kamu görevlilerinden daha yüksek maaş aldığı garip bir durum ortaya çıktı. Doktora unvanına sahip bir akademisyen üniversitedeki temizlik görevlisinden, vergi müfettişi çaycıdan, mühendis yanında çalışan işçiden düşük maaş alıyor. Gerçekten de dünyanın hiçbir yerinde ilkokul mezunu bir temizlik personeli, doktoralı bir akademisyenden daha yüksek maaş almaz. 22 yıllık AKP iktidarında öğretmenlerin alım gücü yüzde 46 oranında düştü. 2002 yılında öğretmen maaşı asgari ücretin 3,45 katı iken, 2023 yılında sadece 1,88 oranına denk gelmektedir” dedi. Ankara - Anka

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