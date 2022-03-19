Kamunun borç yükü üç kat arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle açılan Çanakkale Köprüsü’nde, yükleniciye garanti edilen geçiş ücretinin döviz üzerinden verilecek olması, kamunun borç yükünü şimdiden üç buçuk kat artırdı.

Çanakkale Boğazı’na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle açılmıştı. Kamunun borç yükünün arttığına dikkat çeken CHP’li Ahmet Akın, projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. DW Türkçe’ye konuşan Akın, köprünün ihalesinin 2017 yılında, köprüye verilen günlük 45 bin araç geçiş garantisinin hüküm altına alındığı uygulama sözleşmesinin ise Mart 2018’de imzalandığını hatırlattı. Garantide rekor artış Akın, “İktidar sözcülerinin tasarruf köprüsü diye anlattığı köprüye verilen garanti henüz açılmadan rekor oranda arttı. Henüz hizmete açılmadan iktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle katlanan garanti yükü, işletme süresi boyunca daha da artacak” dedi. Bu arada, Ekonomiden Sorumlu Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez de, bu tür projelerin son yıllarda Hazine’nin sırtına borç yükü olarak döndüğünü ifade etti. Söylemez, “18 Mart’ta böyle bir köprünün açılması milletimiz için mutluluk verici ancak, ister Yap-İşlet-Devret, isterse de Kamu-Özel-İşbirliği ile yapılsın maliyeti ve gelecek yıllara yönelik halkın üzerinde bırakacağı yükü iyi hesaplamak lazım” dedi. Haber Merkezi

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