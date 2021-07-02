Kanal İstanbul için referanduma gidilsin

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Kanal İstanbul projesi için referandum çağrısı yaptı.

Usta, şu ifadeleri kullandı: “Kanal İstanbul tartışması çok sağlıksız bir şekilde ilerliyor. Çünkü böyle bir tartışmayı açan Hükümetin toplumu ikna eden kapsamlı bir çalışma yapması gerekir... Bu konu vatandaşa sunulmalı biz referandum yapılmasını talep ediyoruz. Devlet inatla yönetilmez. Hiçbir kurumun haberi olmadan bir anda ortaya çıkmış bir projedir. Bu projenin bir hedefi yok. Bilimsel çalışmalar yapılmamıştır. Tarım arazileri yok olacaktır, meralar yok olacak, orman alanı yok olacaktır. Uzun süreden beri boğaz trafiğinde hiçbir kazanın olmadığını görüyoruz, böyle bir gerekçeden söz etmek mümkün değil. Boğaz trafiğine baktığımızda yaklaşık 40 bin geçme ihtimali vardır, zaten gemi trafiğinin azaldığı görülmektedir. ÇED Raporunda 84 bin gemi geçeceğine ilişkin bilgi var. Hesaplar en baştan şaşmış. Bu çalışmaların sağlıklı rakamlarla yapılması gerekir.”

Ankara - Anka